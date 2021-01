Le dichiarazioni di Fabio Paratici sul calciomercato della Juventus e sul futuro in rosa di Buffon.

Il dirigente Fabio Paratici ai microfoni della RAI ha parlato dei prossimi movimenti di calciomercato che opererà la Juventus e dei piani per il futuro. Di seguito le sue considerazioni: “Questo è il mercato delle opportunità. Da una parte ci sono quelle tecniche e dell’altra quelle economiche. Noi dobbiamo stare attenti a entrambe le componenti. Tutte le società e i relativi direttori sportivi devono essere vigili. Se non ci saranno opportunità, noi abbiamo una rosa competitiva e siamo apposto in tutti i reparti. Per cui, non faremo nulla”.

Paratici sul calciomercato della Juventus e il rinnovo di Buffon

Paratici è intervenuto anche sul futuro dell’estremo difensore bianconero: “Gigi è straordinario e questa è casa sua, per cui affronteremo l’argomento rinnovo con grande serenità, come sempre. Nel momento opportuno, quando lui lo riterrà più opportuno”.

Proprio Buffon ha contestualmente dichiarato: “Se resto un altro anno alla Juve? Non ci sto neanche pensando. É ancora molto presto e, a 43 anni, vivo alla giornata”.