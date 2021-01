Non solo le ultime due sconfitte consecutive: Pioli deve fare i conti anche col doppio infortunio rimediato in Coppa Italia

Due ko consecutivi, l’uscita dalla Coppa Italia, l’ira da placare di Zlatan Ibrahimovic e ora, per Pioli, anche un altro doppio problema: gli infortuni di Kjaer e Brahim Diaz. Entrambi hanno avuto problemi fisici in occasione del derby perso contro l’Inter. La società rossonera, con un comunicato ufficiale, ha aggiornato la situazione di entrambi, per i quali ci vorrà qualche giorno di stop prima di tornare in campo.

Milan, Pioli trema: le condizioni di Kjaer e Brahim Diaz

Per il difensore danese, uscito a metà primo tempo dopo un allungo vano su Sanchez, la diagnosi è di “infortunato al muscolo retto femorale della coscia sinistra”. L’ex centrale del Palermo sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana. Per Brahim Diaz, invece, problema ai flessori della coscia sinistra. L’attaccante ha già iniziato le cure del caso e verrà monitorato secondo evoluzione clinica.

Un altro potenziale problema, questo, per Pioli, alle prese con gli ultimi risultati negativi della squadra, l’infortunio storico di Bennacer, la positività di Calhanoglu e, soprattutto, il rosso rimediato da Ibra nel derby. Un episodio, già rientrato, ma che ha fatto comunque notizia. Ora il doppio stop: entrambi i calciatori saranno ovviamente costretti a saltare la prossima di campionato. In attesa di notizie certe sui tempi di recupero.