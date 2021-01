Antonio Sanabria torna in Italia e vestirà la maglia del Torino.

Una vecchia conoscenza della Serie A è pronta a fare ritorno in Italia. Si tratta del paraguaiano Sanabria, che ha già vestito le maglie di Sassuolo, Roma e Genoa. L’attaccante 24enne attuale è di proprietà del Betis, ma sta per diventare un nuovo calciatore del Torino. Il giocatore è stato fortemente voluto dal tecnico Nicola, per tornare a lavorare insieme, dopo averlo conosciuto ai tempi dell’esperienza in rossoblu.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sanabria pronto a diventare un calciatore del Torino