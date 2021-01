Effettuati i sorteggi dei trentaduesimi di Youth League: Atalanta, Inter, Juventus e Lazio daranno vita a un Italia-Germania a distanza

In principio è stato soprattutto Italia–Germania dello stadio Azteca, Mondiale 1970. Poi la saga si è arricchita di tanti altri episodi. La finale del 1982 e la semifinale Mondiale del 2006, la semifinale del 2012 e i quarti dell’Europeo 2016. Nessuna però nell’infinito confronto tra gli azzurri e i teutonici ha potuto mai rimpiazzare “la partita del secolo”.

Né tantomeno la sfida tra Italia e Germania potrà mai essere come tutte le altre. Sarà così pure per i confronti dei 32esimi di finali di Youth League in cui i due Paesi si torneranno opposti nuovamente uno all’altro.

Così hanno deciso i sorteggi di Nyon, che si sono divertiti a giocare con la tradizione.

Youth League, i sorteggi di Nyon: sarà Italia contro Germania

Quattro italiane da una parte e quattro tedesche dall’altro, lo spettacolo non potrà che essere assicurato. I match validi per i 32esimi di finale della Youth League si giocheranno il 2 e il 3 marzo. Gara secca in cui per chi perde non ci sarà una prova d’appello. Il programma, cambiato a causa della pandemia (quest’anno niente fase a girone ed eliminazioni dirette) ha riservato quattro confronti stimolanti.

Per l’Inter ci sarà il Bayern Monaco. All’Atalanta, che pochi giorni fa ha battuto la Fiorentina in Supercoppa Italiana, l’urna svizzera ha riservato invece il Lipsia. Il duello a distanza propone ancora Juventus-Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach-Lazio.

Le formazioni qualificate si incontreranno successivamente, il 6-7 aprile, nei sedicesimi di finale. La finale si disputerà il prossimo 20 maggio allo stadio “Colovray” di Nyon. L’ultima squadra ad aver vinto la manifestazione è stata il Real Madrid. I madrileni nella passata edizione si sono imposti in finale per 3-2 sul Benfica.