Il rinnovo di Lautaro Martinez resta uno degli argomenti più caldi all’interno dell’ambiente Inter, oggi l’ultimo incontro.

In casa Inter uno dei temi molto caldi riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez. Quella dell’attaccante argentino è una permanenza che tutti i tifosi dell’Inter si aspettano, visto il grande gradimento che il ‘Toro’ ha raccolto nel corso degli ultimi anni.

Da capire quale sia la volontà delle parti, anche se tutti sembrano disposti a trovare una sintesi per la permanenza di Lautaro in nerazzurro. Proprio oggi, infatti, si è tenuto l’ultimo incontro in ordine temporale tra l’entourage del giocatore e l’Inter. Grande fermento mediatico, ovviamente, per quello che è un argomento che resta trend topic nella piazza milanese.

Proprio quest’ultimo incontro – come raccontato da Sky Sport – è stato valutato dalla parte più che positivo, testimonianza del fatto che le parti lavorano alacremente per arrivare ad un punto di incontro.

Rinnovo Lautaro, incontro positivo ma non decisivo

Insomma, quello tra gli agenti di Lautaro e la dirigenza nerazzurra è stato un incontro positivo – come detto – ma al tempo stesso non decisivo. Restano ancora degli ostacoli che bloccano l’affare e non permettono di arrivare a conclusione.

Il contratto – con attuale scadenza 2023 – dovrebbe essere prolungato di un anno ed ovviamente condito da un adeguamento economico, ed è proprio in questo aspetto che risiede una problematica evidente.

L’argentino, infatti, vorrebbe avere un trattamento uguale a quello di altri top player della squadra, come ad esempio Lukaku ed Eriksen. Ma per i contratti onerosi di questi due ultimi, va detto, l’Inter ha potuto beneficiare al tempo del decreto crescita.

I discorsi, ovviamente, proseguono tra le parti e tutto è ancora aperto. La permanenza di Lautaro all’Inter, insomma, è ampiamente possibile.