La Juventus guarda già all’estate e prepara l’assalto al calciatore da 50 milioni di euro: incontro con gli agenti e nuovo appuntamento

Il countdown è partito: ancora quattro giorni e il calciomercato invernale diventerà soltanto un ricordo. Ancora quattro giorni per la Juventus per valutare la possibilità di mettere le mani su un attaccante. Novità potrebbero esserci per Gianluca Scamacca con un incontro programmato in giornata con il Sassuolo per trovare la quadra. Intanto però Fabio Paratici lavora anche al futuro e butta lo sguardo alla prossima estate quando, crisi economica permettendo, anche la Juventus potrebbe investire per rinforzare la rosa. Per farlo si puntano a calciatori di grande qualità e nei giorni scorsi è andato in scena un incontro con gli agenti di Houssem Aouar, 22enne talento del Lione, da tempo nel mirino dei bianconeri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, incontro con gli agenti di Aouar

A favorire la ripresa dei contatti per il talentuoso centrocampista francese è stata l’acquisto di Akè dal Marsiglia. Con il giovane esterno offensivo, Aouar condivide gli agenti ed allora inevitabilmente il discorso si è spostato su di lui. Un ritorno di fiamma che fa da preludio ad un altro vertice.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Marco Da Graca: da Palermo allo Stadium sognando l’esordio

Paratici e gli agenti del 22enne, infatti, si sono dati appuntamento alle prossime settimane, come riferisce Sky Sport. Un affare difficile vista la valutazione che ne fa il Lione: almeno 50 milioni di euro. La Juventus però ci prova e si muove per Aouar: incontro e nuova appuntamento.