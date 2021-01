Il calciomercato dell’Inter potrebbe concludersi con un nulla di fatto, soprattutto per quel che riguarda l’arrivo di un nuovo attaccante. Stando alle ultime indiscrezioni, lo scambio Dzeko-Sanchez sarebbe sfumato

Il calciomercato dell’Inter potrebbe partire dalla conferma di Sanchez dopo la fumata nera per lo scambio alla pari con Dzeko. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, Inter e Roma non avrebbero raggiunto un accordo di massima per l’avvicendamento dei tuoi attaccanti.

Ipotesi complicata e ormai destinata a tramontare in maniera definitiva. Chi arriverà in attacco? Difficilmente l’Inter, considerata l’attuale condizione economica, deciderà di investire sul mercato. Possibile anche la conferma di Pinamonti, il quale piace al Bologna.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Eriksen resta: perchè è saltato lo scambio con Sanchez

Come accennato, lo scambio Dzeko-Sanchez è saltato in maniera definitiva a causa delle troppe incongruenze e differenze contrattuali. L’Inter ha scelto di non coprire la differenza contrattuale dell’attaccante bosniaco rispetto a quella del cileno. Trattativa stoppata dai bilanci.

LEGGI ANCHE>>>Inter, trattativa calda per il rinnovo di Lautaro: le novità

No a Dzeko, ma l’Inter, come detto, confermerà Eriksen almeno fino al termine della stagione. Il centrocampista danese sarà chiamato a recitare una parte da protagonista dopo aver conquistato (finalmente), la fiducia di Antonio Conte. L’ex Tottenham sarà schierato sia in posizione di regista davanti alla difesa, sia, all’occorrenza, anche in posizione di trequartista.