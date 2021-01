La Juventus di Andrea Agnelli lavora al mercato in entrata. I bianconeri sono a caccia di occasioni da non lasciarsi scappare: in arrivo Capone.

Nuovo affare per la Juventus di Andrea Agnelli. Dopo aver ufficializzato Akè dal Marsiglia, Fabio Paratici e Pavel Nedved hanno messo le mani su un nuovo giovane calciatore. Il club bianconero, infatti, è da sempre attento ai giovani di prospettiva da poter sfruttare magari per la squadra Under 23 e poi da rilanciare tra le fila della prima squadra di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, arriva Capone

Sembra essere questione di ore l’arrivo alla Juventus di Cristian Capone, esterno d’attacco classe 1998 di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito in Serie B al Pescara. La dirigenza bianconera è al lavoro per concludere uno scambio con il terzino sinistro Pietro Beruatto e probabilmente il difensore centrale Alessandro Vogliacco che diventeranno di proprietà dell’Atalanta, ma che resteranno rispettivamente al Vicenza e al Pordenone. Come riporta Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, la Juventus resta in agguato: “La Juventus lavora a uno scambio con l’Atalanta: bianconeri interessati per l’U23 all’esterno offensivo Christian Capone (in prestito al Pescara). In cambio ai bergamaschi può andare il terzino Pietro Beruatto”.

