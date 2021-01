Giroud alla Juventus: potrebbe essere questo il piano last minute di Paratici in vista degli ultimi giorni di mercato. Sfumato Dzeko, Scamacca resta in pole, ma in stand-by

Giroud alla Juventus per cercare di completare il reparto offensivo bianconero con forza fisica, fiuto del gol e grande esperienza. Trattativa complicata, soprattutto dopo il campo allenatore. L’arrivo di Tuchel al Chelsea potrebbe stoppare sul nascere la possibile cessione dell’attaccante francese.

Attenzione, però, al rovescio della medaglia: non è escluso che Giroud possa prendere in seria considerazione l’idea di lasciare il Chelsea in maniera immediata. La Juventus osserva interessata. L’ex Arsenal resta nei radar di Paratici, anche se non come prima scelta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Giroud alla Juventus, Scamacca resta in pole position

Come accennato nei giorni scorsi, Scamacca, ora come ora, resta la prima soluzione offensiva nelle scelte bianconere. Il Sassuolo, proprietaria del cartellino, valuta il giocatore circa 25 milioni di euro, la Juventus vorrebbe dividere la spesa in 3-4 anni, ma bisognerà capire se il club neroverde sarà interessato ad andare incontro alle esigenze bianconere.

LEGGI ANCHE>>> Il più pagato al mondo può finire alla Juventus

Scamacca prima scelta, sia come investimento del presente, sia in chiave futura. Giroud ipotesi suggestiva e Dzeko terza scelta, con l’attaccante bosniaco sempre più vicino al trasferimento all’Inter nel possibile scambio alla pari con Sanchez.