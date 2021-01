Il Barcellona mette gli occhi in casa Milan. C’è uno dei leader della squadra di Pioli finito nel mirino del club catalano.

In casa Milan quello del rinnovo di Calhanoglu resta un tema molto caldo, al quale tutto l’ambiente tiene particolarmente. In tanti, infatti si aspettano che il calciatore turco prolunghi il contratto, restando in rossonero. Dopo un periodo costernato da critiche, l’ex Bayer Leverkusen è diventato uno dei leader di questa squadra.

Proprio per questo la dirigenza rossonera ha avviato le trattative per il rinnovo, che resta al momento un aspetto cruciale in casa Milan. La fumata bianca non è ancora arrivata, anche se i segnali positivi stanno arrivando da giorni.

Ma, va detto, fino a quando non ci sarà nero su bianco la questione resta aperta. Ed anche le potenziali pretendenti per il turco, che volentieri proverebbero l’assalto a parametro zero, restano alla finestra. Proprio in questo senso un’indiscrezione clamorosa giunge dalla Spagna.

Milan, Calhanoglu nel mirino del Barcellona

Su Calhanoglu, infatti, ci sarebbe il mirino attento e pronto all’assalto del Barcellona. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il numero 10 rossonero sarebbe un obiettivo potenziale per Victor Font, candidato alla presidenza blaugrana.

In caso di elezione, e mancato rinnovo con il Milan, sarebbe dunque il Barcellona pronto a prelevarlo a parametro zero. Un affare da fiutare ma soprattutto una situazione da monitorare con grande attenzione.

Va detto, allo stesso modo, che al momento la priorità del giocatore resterebbe il rinnovo con il Milan, per il quale i contatti vanno avanti da tempo e già passi importanti sono stati fatti verso questa direzione.