Lautaro Martinez è in trattativa con l’Inter per rinnovare il proprio rapporto contrattuale con il club nerazzurro. Le ultime arrivano proprio dall’attaccante.

Lautaro Martinez vuole il rinnovo contrattuale con l’Inter. La trattativa tra l’attaccante argentino e la società nerazzurra va avanti da tempo. Le parti sono al lavoro per cercare una soluzione che possa andar bene ad entrambe. Il ventitreenne attaccante di Bahia Blanca ha un contratto in scadenza a giugno 2023, ma l’Inter vuole blindarlo.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Lautaro

Nel post gara di Inter – Benevento, dopo la netta vittoria dei ragazzi di Antonio Conte per 4-0 sui campani guidati da Filippo Inzaghi, arrivano novità sul rinnovo dell’argentino. E’ lo stesso attaccante, intervenuto ai microfoni di DAZN, a commentare la situazione: “Gara tosta nel primo tempo, siamo contenti di aver ottenuto i tre punti. La mia esultanza? Posso segnare gol più facili, sono un attaccante e devo fare gol. Voglio migliorare di giorni in giorno e dare il meglio. Lavoro per la squadra, ogni tanto sbaglio, ma devo migliorare sotto questo aspetto”. Poi prosegue: “Il rinnovo fino al 2024? Stiamo cercando una soluzione per arrivare a quello. Qui sono contento, la società si è sempre comportata bene nei miei confronti. Conte ha fiducia in me. Io cerco di dare sempre il meglio in campo, poi quello che succede fuori si risolve”.

