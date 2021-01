L’Inter batte il Benevento e resta aggrappato al Milan in classifica generale. Il 4-0 alla squadra di Inzaghi vale il secondo posto in classifica.

L’Inter di Antonio Conte batte il Benevento di Filippo Inzaghi e conquista tre punti importanti in ottica classifica. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku trascinano i compagni alla vittoria sui campani che non trovano la vittoria da inizio mese. Sorride Antonio Conte che resta in scia a Stefano Pioli: nerazzurri secondi in elenco generale a quota 44 punti, distanti solo due punti dai rossoneri primi della classe.

Inter – Benevento, la sintesi

L’Inter di Conte vince 4-0 sul Benevento di Filippo Inzaghi. I padroni di casa si portano in vantaggio con un autogol sfortunato di Improta dopo soli sette minuti di gioco. Nella riprese, al minuto 57, Lautaro Martinez segna la rete del raddoppio. Tocca poi a Romelu Lukaku mettere il sigillo sulla gara: il centravanti nerazzurro trova la rete prima al minuto 67, poi la doppietta personale al minuto 78. Nulla da fare per la squadra ospite che resta ferma a quota 22 punti in elenco, bloccata a metà classifica.

Classifica Serie A

Milan** 46 punti; Inter** 44; Juventus 39; Roma 37; Atalanta 36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria** 26; Benevento** e Fiorentina** 22; Bologna** 20; Udinese, Spezia e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

*una partita in meno

**una partita in più