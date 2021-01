Furto a casa McKennie, paura per il calciatore della Juventus.

Decisamente non il miglior risveglio per lo statunitense Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus, infatti, ha subito un furto a casa. Mentre era in campo per la sfida di Coppa Italia contro la SPAL, mercoledì sera una banda di ladri è entrata nel suo appartamento e ha svaligiato la villa, che si trova a Valpiana, sulla collina di Torino.

Ladri in casa McKennie: i dettagli del furto

Il giocatore si è reso conto dell’accaduto soltanto il giorno dopo e ha potuto anche constatare il valore del furto. A McKennie hanno rubato scarpe, abiti firmati e oggetti di diverso valore, che tuttavia non è stato ancora stimato.

Pare che i ladri siano riusciti ad entrare nella villa forzando una finestra del bagno. Nessuno dei vicini del complesso di case li ha visti entrare nella residenza che il calciatore occupa ormai dalla fine dello scorso agosto.