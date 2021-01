Paulo Fonseca è intervento sul caso Dzeko-Roma.

Indiscusso protagonista dell’ultima finestra di calciomercato è stato Edin Dzeko. Il calciatore bosniaco è ai ferri corti con l’allenatore portoghese e infatti il club della capitale ha invano cercato di lavorare a uno scambio con Sanchez dell’Inter. La soluzione non sembra in dirittura d’arrivo e l’attaccante ormai vive da separato in casa: da giorni si allena a parte. La sensazione è che la sua condizione potrebbe restare tale fino al termine della stagione, poiché il suo elevato ingaggio rende difficile il piazzamento altrove, in pochi giorni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fonseca chiude il discorso Dzeko-Roma

Fonseca non ha voluto approfondire troppo nella presentazione di Roma-Verona: “Capisco la curiosità ma è un tema di cui non voglio parlare in questo momento. Vedremo la prossima settimana.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Milan e Siviglia: è già partita l’asta per il gioiello brasiliano del Porto

Non è il tempo giusto nemmeno per discutere della fascia da capitano. Ci sono state tante speculazioni, e non voglio contribuire oltremodo. Gruppo destabilizzato? Non ho bisogno di parlarne. La partita con lo Spezia dice tutto”.