Il Siviglia a lavoro per Otavio, che piace anche a Roma e Milan.

Il Siviglia cammina di pari passo alle big italiane. Soltanto pochi giorni fa ha annunciato l’arrivo in squadra del Papu Gomez. L’attaccante argentino ha lasciato la Serie A dopo che il rapporto col tecnico Gasperini si era ridotto praticamente ai minimi termini. Per l’estate, la squadra spagnola già condivide un nome con Roma e Milan.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma e Milan in sfida col Siviglia per Otavio

Si tratta del brasiliano Otavio, che attualmente è un tesserato del Porto. Il trequartista classe 1995 è in scadenza di contratto coi lusitani, per cui si prevede una grande asta in estate.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus chiude per un attaccante: lo scambio con l’Atalanta

Secondo Estadio Deportivo, Roma e Milan sono tra le prime società ad essersi fatte avanti, ma anche Monchi nelle ultime ore ha espresso l’interessamento da parte del Siviglia.