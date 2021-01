La Serie A entra nel clou di questa domenica di campionato, alle 15 scendono in campo Cagliari e Sassuolo.

La crisi in casa Cagliari sembra radicata e difficile da lasciarsi alle spalle. La conferma di Di Francesco, però, ha dato grande fiducia alla squadra sarda. Oggi i rossoblu ospiteranno un Sassuolo in cerca di vittoria dopo due partite a secco. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!