Alle 15 luci accese allo stadio Ezio Scida per la 20^ giornata di Serie A, si affrontano Crotone e Genoa.

Il Crotone è il fanalino di coda della classifica di Serie A. Serve una vittoria per provare a dare la sterzata ad una stagione che rischia di diventare difficile da salvare. Di fronte il Genoa che arriva da tre risultati utili consecutivi e punta a proseguire la striscia. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

