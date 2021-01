Alle 20.45 luci accese allo stadio Olimpico per l’ultimo posticipo di questo weekend di Serie A, si affrontano Roma e Verona.

La Roma vive un periodo difficilmente decifrabile, con risultati altalenanti ed anche una situazione interna non particolarmente tranquilla (vedi il caso Dzeko). Ogni partita rappresenta un’occasione ghiotta per mettere punti in cascina e provare a dare uno slancio concreto alla classifica. Stasera arriva all’Olimpico il Verona, reduce dal successo contro il Napoli. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

