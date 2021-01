La Roma parte dominante nella prima frazione di gara, ma rischia però di perdere due giocatori importanti nel big match contro la Juventus.

Una Roma da gustare quella scesa in campo nel primo tempo del posticipo domenicale della ventesima giornata di Serie A, in grado di dominare dal primo minuto una delle squadre più insidiose del campionato, il Verona di Juric e Zaccagni, al punto di trovarsi in vantaggio 3-0 già al 30′.

Confermata l’assenza di Pellegrini, da valutare l’infortunio di Smalling

Non tutto è oro quel che luccica però: in vista della prossima sfida con la Juventus, Fonseca rischia di dover fare i conti con due assenze dal peso specifico difficile da calcolare. Una è certa, da quando il capitano (facente veci) Lorenzo Pellegrini ha ricevuto un cartellino giallo per un intervento di gioco, al 17′.

La seconda tegola potrebbe essere rappresentata dall’infortunio di Smalling, sostituito dopo soli 12 minuti per un problema alla coscia sinistra. Dopo i rituali soccorsi in campo, è stato necessario l’ingresso di Kumbulla. La sfida con i bianconeri campioni in carica è in programma Sabato prossimo.