Un’ipotesi singolare sta prendendo corso per la Juventus, che sarebbe pronta ad un sacrificio importante per arrivare a Dembélé.

Il rinnovo di Dybala è uno degli aspetti che tiene banco ormai da diversi mesi in casa Juventus. La firma del giocatore argentino tarda ad arrivare, e proporzionalmente aumenta anche la sfiducia dell’ambiente che vorrebbe vedere più certezze da questa situazione. Eppure, della fumata bianca non c’è ancora l’ombra.

E cosi si fanno diverse ipotesi su quello che potrebbe essere il futuro dell’attaccante argentino, che al momento resta in una sorta di oblio. In molti pensano che la firma non sia ancora arrivata per dubbi del giocatore, ma anche della stessa società.

Ecco perchè dalla Spagna spingono per una soluzione che avrebbe del clamoroso, e che vedrebbe coinvolto proprio Dybala per arrivare ad un altro acquisto sul quale la Juventus starebbe facendo dei ragionamenti molti seri.

Juventus, il sacrificio di Dybala per arrivare a Dembélé

Insomma, Dybala potrebbe essere sacrificato per arrivare ad un altro giocatore. E’ l’ipotesi che viene posta in essere dal quotidiano Sport, che vedrebbe la Juventus fortemente interessata ad Ousmane Dembélé, ormai in uscita dal Barcellona.

Sono tante le squadre che avrebbe messo gli occhi sull’attaccante francese: non solo Chelsea e Manchester United, dunque, ma anche la Juventus. Il tutto, però, sarebbe legato proprio a Dybala.

Per arrivare a Dembélé, infatti, la Juventus dovrebbe sfruttare proprio i soldi derivati dalla cessione dell’attaccante argentino. Un’eventualità non remota, visto che il rinnovo di Dybala non arriva e la Juventus potrebbe cogliere la palla al balzo per cambiare il suo attacco inserendo un giocatore molto interessante.

La decisione definitiva potrebbe essere presa quando si saprà qualcosa in più sul nuovo assetto societario del Barcellona.