Torino, si chiude per il nuovo centrocampista: affare con la Juve

In casa Torino si prepara un nuovo acquisto, è fatta per l’arrivo di un centrocampista: affare fatto con la Juventus.

Il mercato del Torino è pronto a dare l’ultima sterzata, quando siamo ormai arrivati a ridosso del gong finale. Una sessione invernale non particolarmente esplosiva, vittima anche dell’emergenza sanitaria e di tutto quello che è scaturito anche nel tessuto economico.

Ovviamente anche il calcio è stato colpito, e di conseguenza anche il calciomercato ne è venuto fuori indebolito. Vero è che tante squadre hanno lavorato di fantasia, con prestiti ed operazioni con diritti ed obblighi di riscatto.

Uno degli ultimi colpi, quando siamo ormai a ridosso della fine, dovrebbe metterlo a segno il Torino alla prese con una crisi di risultati che vede i granata arrivare da ben tre pareggi consecutivi. Ecco perchè la società sta provando un ultimo sforzo sul mercato.

Torino, affare fatto con la Juve per un centrocampista

Sembra tutto fatto, insomma, per il prestito di Mandragora al Torino: il centrocampista, di proprietà della Juventus, al momento milita all’Udinese ma dovrebbe cambiare casacca per approdare alla corte di Davide Nicola, subentrato nelle ultime settimane a Marco Giampaolo.

Tutto fatto – come riporta Sportmediaset – e nelle prossime ore potrebbe anche arrivare l’annuncio per la conferma dell’acquisto che dovrebbe concretizzarsi per un prestito con obbligo di riscatto.

Una buona notizia per il tecnico Nicola, che potrà cosi ritrovare in casa un elemento di spessore e che potrà sicuramente dare un apporto positivo anche per i prossimi mesi, in vista di una sterzata necessaria per non portare la stagione su binari eccessivamente negativi.