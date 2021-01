Caso di razzismo al GfVip, Balotelli infuriato sui social

Caso di razzismo nelle ultime ore al ‘Grande Fratello Vip’, duro sfogo di Mario Balotelli attraverso i social.

Questa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ risulta una delle più lunghe della storia del programma, e terminerà alla fine di febbraio. Tanti mesi hanno animato la casa di Cinecittà, ma mancano ormai poche settimane al ‘fischio finale’.

Negli ultimi giorni un nuovo (ed ultimo) ingresso è avvenuto tra gli inquilini: si tratta di Alda D’Eusanio, giornalista e conduttrice che per diverso tempo è stata lontana dagli schermi televisivi a causa di gravi problemi di salute. Grande personalità, per la donna classe ’50, che sta già facendo parlare di sé.

Una battuta, ha suscitato grandi polemiche sui social perchè ritenuta razzista. Nemmeno poche ore nella casa, e per Alda è già arrivato il momento delle polemiche. “Perchè tu vedi qualche negr* da queste parti?”, le parole della giornalista rivolte ad un’altra inquilina, Carlotta Dell’Isola.

Caso di razzismo al Gf, furia Balotelli sui social

L’episodio non è sfuggito a tantissime persone che sui social si sono scagliate ovviamente contro la D’Eusanio, rea di essersi resa protagonista di un vero e proprio episodio di razzismo.

Tra quelli che hanno commentato l’accaduto, si è fatto sentire in maniera forte anche Mario Balotelli. L’attaccante del Monza ha già avuto a che fare con questa edizione del ‘Grande Fratello Vip’, vista la partecipazione del fratello Enock.

Adesso Mario si è nuovamente acceso sui social, sfogandosi per le parole della giornalista appena entrata nella casa: “Mio fratello mi ha fatto notare questa uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia, perchè questo tipo di persone esistono ancora?”, le parole dure di Balotelli che prosegue.

“Perchè fa ridere questa battuta? Perchè ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perchè cavolo non è più grave di una bestemmia? Perchè cavolo non ci arrivate ancora?”, le sfogo molto importante di Mario, al quale evidentemente l’ultimo episodio della casa non è andato giù.