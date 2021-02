Il calciomercato è terminato ma c’è un attaccante che potrebbe ancora arrivare alla Juventus in caso di necessità

Zero acquisti per la prima squadra. Si è chiuso così il calciomercato della Juventus: qualche giovane per l’Under 22 (da Dabo ad Akè), un costoso colpo in prospettiva (Rovella), ma niente per la rosa di Andrea Pirlo. Alla fine il quarto attaccante non è arrivato e così il tecnico dovrà continuare con l’avanzamento di Kulusevski in caso di necessità. Dybala è sulla strada del rientro e senza particolari problemi, i bianconeri potrebbero arrivare fino in fondo senza difficoltà anche solo con tre attaccanti e mezzo.

In una stagione particolare come questa però infortuni e assenze sono dietro l’angolo ed è in quel caso che Paratici potrebbe magari ‘pentirsi’ di non aver trovato l’occasione giusta. Il mercato degli svincolati potrebbe a quel punto offrire la soluzione al problema e c’è soprattutto un nome che potrebbe fare al caso della Juventus.

Juventus, Diego Costa ancora svincolato: l’ingaggio frena tutto

Se dovesse palesarsi la necessità di andare a pescare nella lista degli svincolati, la Juventus punterebbe senza dubbio su Diego Costa. Terminato il contratto con l’Atletico Madrid, l’ispano-brasiliano è pronto a rimettersi in gioco. Per lui ci sono le sirene della Premier League con il West Ham che vorrebbe riportarlo in Inghilterra, ma se arrivasse prima la chiamata della Juventus potrebbe sparigliare le carte.

I bianconeri però hanno avuto un mese intero per farsi avanti e non lo hanno fatto. Colpa anche di un ingaggio troppo elevato (8,5 milioni di euro) e dei dubbi sulla sua efficienza fisica. Certo se la necessità dovesse palesarsi, il pensiero della Juve correrebbe immediatamente a lui. Sempre che non abbia a quel punto trovato già squadra.