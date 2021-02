André Villas-Boas si è presentato in conferenza stampa per dare le sue dimissioni da allenatore del Marsiglia: aveva detto no a Ntcham

André Villas-Boas non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia. L’allenatore lusitano ha rassegnato le sue dimissioni a causa di alcune divergenze con la società. Già da tempo si erano registrati dei mugugni tanto che il tecnico aveva avanzato la sua volontà di lasciare il club anche un paio di settimane fa.

Per Les Phocéens prosegue il momento senza pace. Nello scorso fine settimana alcuni tifosi erano entrati nel centro sportivo. L’assalto compiuto aveva portato anche al rinvio della gara con il Rennes.

Alla base dell’addio di Villas-Boas tuttavia ci sono altre motivazioni. Il calciomercato ha provocato la rottura insanabile tra l’allenatore e la società.

Olympique Marsiglia, dimissioni per Villas-Boas: le parole del tecnico

André Villas-Boas ha annunciato la sua decisione in conferenza stampa, in circostanze simili a quelle che già lo avevano portato un paio di settimane fa a dire di essere pronto a dimettersi. Questa volta tuttavia le sue parole sanciscono il divorzo dall’OM, reo di non aver assecondato i suoi desideri durante la finestra di calciomercato di gennaio. Un caso, in particolare, ha fatto infuriare l’ex allenatore di Porto e Zenit.

Nel corso della conferenza stampa, le sue parole sono state inequivocabili: “Avevo chiesto in maniera esplicita alla società di non volere Ntcham. La politica sportiva del club mi trova in disaccordo totale pertanto ho presentato le mie dimissioni. Per il momento non ho ricevuto risposte da parte del club che si è limitato a dire soltanto che mi avrebbe dato una risposta a breve”.

Il centrocampista classe 1996 Olivier Ntcham è arrivato in prestito dal Celtic nel corso dell’ultimo giorno di mercato. Per lui, l’Olympique Marsiglia si è assicurata anche il diritto d’acquisto. Il calciatore ha un contratto fino al 2022 con la società scozzese.