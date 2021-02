Aria di rivoluzione per il Napoli che valuta anche la candidatura di Alessio Dionisi per la panchina: Insigne rischierebbe l’addio

Ora o più probabilmente a giugno: il Napoli e Rino Gattuso preparano il divorzio e non sarà indolore a giudicare dalle ultime parole dell’allenatore calabrese. La rottura con il presidente Aurelio De Laurentiis è ormai evidente e difficilmente sanabile, non riusciranno i risultati a ricomporla salvo colpi di scena. Così è partito il casting per il futuro allenatore della squadra azzurra. Dai contatti con Sarri, di cui SerieAnews.com vi ha parlato oggi, alle chiacchierate con Benitez, passando per le ipotesi Juric e De Zerbi, sono tanti i nomi accostati alla panchina dei partenopei. Tra le ipotesi c’è anche quella di Alessio Dionisi, 40 anni, protagonista con l’Empoli in Serie B.

Napoli, chi è Alessio Dionisi: l’allenatore che può ‘mandare via’ Insigne

Dionisi al suo primo anno sulla panchina dell’Empoli sta guidando la squadra toscana alla promozione: primo posto in classifica e sei punti di vantaggio sulle inseguitrici. Un primato ottenuto con gioco e idee chiare, quelle che De Laurentiis vuole per rilanciare il progetto Napoli ripartendo dai giovani.

Il 40enne, al suo secondo anno in B dopo l’esperienza a Venezia, non ha mai allenato nel massimo campionato e sarebbe un debuttante assoluto. La sua carriera inizia con l’Olginatese, poi Borgosesia, Fiorenzuola e Imolese prima dell’arrivo al Venezia. Il suo approdo al Napoli sarebbe una scommessa assoluta e non mancherebbero le controindicazioni.

La prima riguarda il modulo preferito dal tecnico: il 4-3-1-2 con il classico rombo che mal si concilierebbe con l’attuale rosa azzurra. Che fine farebbero gli esterni come Insigne e Lozano? La mente torna a Sarri e al suo primo anno in Campania: dopo le prime partite con il 4-3-1-2, con Insigne trequartista, il cambio che fece le fortune sue e del Napoli. Ora il dilemma potrebbe riproporsi per una scommessa che si inserisce tra le ‘certezze’ come Benitez. Il casting è in corso…