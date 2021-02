Diego Demme lascia anzitempo il campo in Napoli-Atalanta.

Preoccupazione per Diego Demme. Il centrocampista del Napoli al 66′ della semifinale d’andata allo Stadio Maradona contro l’Atalanta è stato costretto a fermarsi. Il tedesco si è accasciato al suolo dopo una pallonata ricevuta da De Roon e comincia a toccarsi il volto. Immediato l’ingresso in campo dello staff medico azzurro, preoccupato dall’atteggiamento a terra del giocatore.

Demme esce in barella in Napoli-Atalanta

Poco dopo Demme si rialza e viene trasportato in barella, al suo posto Elmas. Non dovrebbe essere niente di preoccupante, infatti dalla RAI fanno sapere che svolgerà accertamenti ma non andrà in ospedale, poiché è cosciente e sta bene.

