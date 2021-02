Dzeko e Fonseca si sono lasciati alle spalle gli screzi: l’incontro ha dato gli effetti sperati dalla Roma, a pochi giorni dalla Juventus

Pace fatta tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca. L’attaccante bosniaco rientrato ieri in gruppo ha chiarito pure con il tecnico portoghese pertanto la Roma potrà contare su di lui da qui al termine della stagione. L’apporto di uno dei calciatori di maggiore esperienza presenti nella rosa giallorossa era fondamentale per la caccia alla Champions League da parte dei capitolini.

A dare notizia dell’incontro chiarificatore è stato Sky Sport. Ribadito pure dal giornalista dell’emittente satellitare Angelo Mangiante, che ha raccontato i dettagli dell’incontro in un breve tweet pubblicato pochi minuti fa sul suo account personale.

Roma, caso Dzeko definitivamente rientrato: incontro chiarificatore con Fonseca

Il calciatore ha fatto un passo indietro e ha incontrato Paulo Fonseca, con cui in più di un’occasione in passato si è ritrovato a discutere.

“È andato bene il chiarimento previsto oggi tra #Dzeko e #Fonseca. Lo stesso giocatore è andato incontro all’allenatore, pronto a dare adesso il suo contributo dentro e fuori dal campo. Clima molto disteso, lo stesso Fonseca ha apprezzato molto l’atteggiamento di Dzeko.

@SkySport”, questo quanto trapelato attraverso l’informazione data da Angelo Mangiante.

Tutto lascia presupporre pertanto che l’attaccante possa tornare al suo posto già nel corso del prossimo impegno che vedrà impegnata la Roma nel delicato match di Torino contro la Juventus. Quella di sabato alle 18 all’Allianz Arena si prospetta capitale per le sorti dei giallorossi, tallonati proprio dalla squadra di Pirlo in classifica.

In quella circostanza pertanto Fonseca potrà contare pure sul suo bomber che può riconciliarsi facilmente anche con i tifosi segnando ai bianconeri e magari regalando i tre punti alla sua squadra.

In questa stagione, Dzeko ha realizzato 8 gol, 7 dei quali in campionato. L’ultimo però risale alla gara del 3 gennaio contro la Sampdoria. Da allora è trascorso un mese e l’attaccante potrà contare adesso su una nuova chance per aggiornare i suoi numeri. Al momento sono inferiori pure al suo “competitor” Borja Mayoral, che fino ha segnato 9 reti. Una in meno rispetto a Dzeko è però arrivata in serie A.