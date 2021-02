La sessione invernale del mercato del Cagliari non si è ancora fermata, lo svincolato Asamoah avrebbe già firmato il contratto che lo lega alla squadra di Di Francesco

Neppure il tempo di finire la sessione invernale di calciomercato, che il Cagliari sta per chiudere il tesserato di Asamoah. Il ghanese, secondo quanto riferisce ‘Sky’, ha raggiunto l’accordo con i sardi e posto la firma sul contratto. Il calciatore è stato intercettato, insieme al suo agente, al centro sportivo del club.

Nessuna ufficialità, ancora, ma ormai tutto è stato fatto, non resta che attendere l’annuncio del club. L’ex Juventus e Inter darà maggiore esperienza e duttilità a Di Francesco, considerando che può essere utilizzato come terzino, esterno di centrocampo, oppure in mediana.

Cagliari, altro colpo in entrata: arriva lo svincolato Asamoah

Il Cagliari continua a navigare in acque agitate, ma gli innesti di un calciomercato condotto da protagonista, dovrebbero dare la svolta sperata. Dopo aver depositato, sul gong, il contratto di Rugani, ora anche Asamoah è pronto a rinforzare una rosa già piena di buoni giocatori. Adesso, è tutto nelle mani di Di Francesco che dovrà essere bravo a trovare l’amalgama.

Si attende, a ore, forse minuti, la comunicazione ufficiale sull’accordo tra il 32enne e la società rossoblù. Nel frattempo, oggi primo allenamento per Rugani che potrebbe partire da titolare già domenica sera nella proibitiva trasferta dell’Olimpico con la Lazio. In casa Cagliari non si può più scherzare, è arrivato il momento di raccogliere punti pesanti per la permanenza in A.