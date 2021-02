Infortunati Serie A: fuori Dybala e Nzola, torna Calhanoglu

Ultimissime e aggiornamenti sugli infortunati in Serie A alla vigilia della 21^ giornata di campionato. Juve senza Dybala. Il Milan ritrova Calhanoglu. Spezia, ancora out Nzola

La Serie A si prepara a riaprire i battenti in vista del 21° turno. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Inter, match in programma venerdì alle ore 20:45. Sabato andranno in scena le sfide tra Atalanta-Torino e Juventus-Roma.

Buone notizie per Pioli in casa Milan, il quale potrà contare sul recupero di Calhanoglu, guarito dal Covid. Ancora out Kjaer, al suo posto pronto Tomori. In casa Juve, ancora out Dybala, da valutare Ramsey. Nello Spezia fuori Nzola: caviglia ancora dolorante.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Infortunati Serie A, le ultimissime alla vigilia della 21^ giornata

ATALANTA

Fuori Hateboer, problema a un piede. Out anche Sutalo

BENEVENTO

Fuori Letizia: il terzino tornerà in campo a inizi di marzo. Indisponibile anche Tuia, fermo ai box per problemi muscolari.

BOLOGNA

Mihajlovic dovrà rinunciare a Santander (problemi muscolari), Medel e il nuovo arrivato Faragò

CAGLIARI

Stagione finita per Rog. Da valutare Deiola, Klavan e Duncan, quest’ultimi a rischio in vista dell’imminente giornata di campionato.

CROTONE

Fuori Cigarini e Molina, entrambi alle prese con qualche acciacco di troppo. Salteranno la prossima sfida.

FIORENTINA

Buone notizie per Prandelli, nessun infortunato: Malcuit e Kokorin saranno a disposizione dopo gli ultimi dettagli burocratici.

GENOA

Fuori Zapata e Biraschi. Da valutare anche le condizioni di Cassata.

INTER

Si svuota l’infermeria: tutti recuperati, sorride Conte

LEGGI ANCHE>>> Serie A senza tifosi: i dolori della Juventus e la gioia della Roma

JUVENTUS

Contro la Roma non ci sarà Dybala, ancora fermo ai box per un problema al ginocchio. Verso il forfait anche Ramsey, problemi muscolari.

LAZIO

Out Caicedo e Strakosha. Lungo stop anche per Luiz Felipe: il centrale difensivo starà fuori per diversi mesi.

MILAN

Tempi di recupero da valutare per Kjaer. Out anche Gabbia e Diaz.

NAPOLI

Fabian Ruiz ancora positivo. Punto interrogativo Demme dopo la botta alla testa nella sfida di Coppa Italia contro l’Inter: dovrebbe recuperare in vista del match contro il Genoa. Fuori Mertens: caviglia ancora in disordine.

PARMA

Da valutare Icoponi e Laurini: D’Aversa potrebbe recuperarli in vista della sfida contro il Bologna.

ROMA

Fonseca dovrà fare a meno solo di Smalling, Pedro e Zaniolo. Per il difensore centrale possibile stop di 7-10 giorni

SAMPDORIA

Out solamente Gabbiadini. L’ex Southampton potrebbe recuperare nei prossimi giorni.

SASSUOLO

Fermo ai box Romagna. Out anche Berardi e Bourabia per problemi muscolari.

SPEZIA

Fuori Nzola, il quale ha rimediato una brutta botta alla caviglia: a rischio la sua presenza anche contro il Sassuolo. Fuori anche Piccoli, ko muscolare.

TORINO

Fuori il neo acquisti Sanabria, positivo al Covid-19.

UDINESE

Recupeato Okaka. Fuori Forestieri e Pussetto (stagione finita per quest’ultimo): emergenza offensiva per Gotti.

VERONA

Benassi continuerà le terapie per la lesione muscolare al polpaccio. Continua il calvario per l’ex Fiorentina. Fuori anche Veloso e Sturaro per noie muscolari.