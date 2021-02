Segnali positivi per Pirlo per quel che riguarda l’infortunio di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe tornare a disposizione del tecnico bianconero in vista della prossima settimana.

Tempi di recupero ancora da stabilire con assoluta certezza, ma l’infortunio di Dybala potrebbe essere archiviato già in vista della prossima settimana. L’attaccante argentina scalda i motori e si prepara all’immediato ritorno in campo.

La Joya salterà sicuramente la sfida di campionato contro la Roma, ma potrebbe tornare a disposizione in vista del match contro il Napoli, sfida valida per la 22^ giornata di campionato. Problema al legamento collaterale del ginocchio ormai superato, sia aspetta la definitiva fumata bianca da parte dello staff medico bianconero.

Infortunio Dybala, immediato ritorno e nuovo ruolo

Il ritorno di Dybala permetterà a Pirlo di poter puntare su un attaccante abile nell’uno contro uno, imprevedibile e adattabile anche nel ruolo di trequartista alle spalle delle punte. Dybala, dal canto suo, è pronto a giocarsi una maglia da titolare con Morata e Kulusevski.

Pirlo potrebbe puntare sull’argentino fin da subito, ma è chiaro che servirà del tempo prima che Dybala raggiunga una condizione fisica ottimale. Seconda punta o nuovo ruolo da trequartista: la doppia variante tattica potrebbe spingere Pirlo a prendere in considerazione anche l’ipotesi tridente.