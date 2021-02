Appena conclusione la sessione invernale di mercato, si guarda già al futuro. Per la Juventus pronto duello con il Barcellona.

Sono tanti i top club che drizzano le orecchie tutto l’anno sul mercato. Nonostante la sessione invernale si sia appena conclusa, anche la Juventus sta tenendo botta per provare a capire che tipo di movimenti fare la prossima estate. Ci sono già dei nomi sul taccuino di Paratici, ed uno fa particolarmente gola.

Marcus Rashford, infatti, è uno degli elementi inseriti sulla lista della potenziale spesa da fare nella prossima sessione estiva di calciomercato. Potenziale, certo, perchè ovviamente molto dipenderà anche dal mercato in uscita ed il destino di alcuni giocatori attualmente nella rosa bianconera, Dybala su tutti.

E cosi proprio Rashford sembra essere l’elemento identificato per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Ma andare sull’attaccante del Manchester United, va da sé, risulta operazione tutt’altro che semplice.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, duello di mercato per Rashford

Come riporta il Daily Mail, non c’è soltanto la Juventus tra le squadra interessante a Rashford: anche il Barcellona, infatti, avrebbe messo gli occhi in maniera attenta sul giocatore dei red devils.

Una stagione importante quella del giocatore classe ’97 che, al momento, ha collezionato in stagione ben 16 gol e 9 assist. Un rendimento che ha ovviamente attirato le big europee, ma ha anche portato il prezzo del giocatore a lievitare considerevolmente.

LEGGI ANCHE >>> Milan, pre-contratto per l’estate: affare per Pioli

Dopo il duello in Champions League, dunque, si prepara un’altra sfida che vedrà ancora protagonista Juventus e Manchester: stavolta lontano dal rettangolo di gioco, si affronteranno nelle stanze del mercato.