Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la prossima finestra di mercato. L’ultima doccia gelata arriva da Torino, sfumato uno degli obiettivi?

Che il Milan sia alla ricerca di un attaccante, è una notizia ormai conclamata da diverso tempo. In questa sessione di mercato è arrivato Mario Mandzukic, che andrà ad inserirsi in un contesto collaudato e che vede al suo interno già un leader di spessore come Zlatan Ibrahimovic.

L’età media, però, è estremamente alta. Al netto delle presenze di un giovane come Leao, come anche Saelemaekers o Hauge, sarà da capire chi fra questi ultimi due resterà dopo la prossima finestra estiva di mercato. Insomma, qualcosa da fare in futuro ci sarà. L’obiettivo è quello di avere un attaccante di esperienza, che possa aumentare di netto il valore del reparto offensivo rossonero.

Uno dei nomi accostati alla squadra di Pioli nel corso di queste settimane (guardando sempre alla prossima estate) è stato Andrea Belotti. Un centravanti di spessore, che sarebbe di sicuro un rinforzo ben voluto da staff tecnico e dirigenza. Eppure, in queste ore è arrivata la doccia gelata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Belotti rinnova col Torino? Il chiarimento di Cairo

Proprio su Belotti su arrivate le dichiarazioni importanti da parte del presidente del Torino Urbano Cairo. Una mano tesa, che sa quasi di rivelazione su quelle che saranno le prossime mosse delle parti.

“Il rinnovo di Belotti? E’ con noi dal 2015, quando lo acquistai dal Palermo. Abbiamo rinnovato il contratto già una volta. Da parte nostra c’è la volontà di rinnovare e fare proposte vantaggiose”, le dichiarazioni rilasciate a margine dell’assemblea di Lega tenutasi oggi.

LEGGI ANCHE >>> Maradona, la figlia Giannina ha paura di essere uccisa

“Il rapporto è buonissimo. L’importante è che lui sia convinto, noi faremo il nostro dal punto di vista economico”, le parole di Cairo riportate da Sky Sport. Insomma, per il rinnovo pare si possa andare a passo spedito. Cosi il sogno dei tifosi granata, di poter vedere Belotti la nuova bandiera del Toro, potrebbe concretizzarsi. Per il Milan una doccia fredda.