Con la fine del mercato, ecco l’asta: tanti i calciatori che si possono acquistare al fantacalcio tra volti nuovi e svincolati di lusso che non potete farvi sfuggire

Non ci sono solo Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Calhanoglu e Zielinski. Tra volti nuovi e vecchi sconosciuti, durante l’asta del fantacalcio saranno diverse le occasioni da sfruttare. A centrocampo, ad esempio, potete puntare su calciatori che, per motivi diversi, erano rimasti liberi in estate ma ora sono ambiti e contesi. Oppure no: in quel caso, si tratta di scommesse che vale la pena vincere. Come Zaniolo. Un giocatore di assoluto valore fermo da inizio stagione per l’infortunio al crociato. Rientro? In primavera. Ma per un calciatore simile vale la pena rischiare. Anche per un paio di mesi, quando tornerà al top, Zaniolo sarà un big che vi potrà regalare bonus e sorrisi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Zaniolo e altri tre: i centrocampisti da prendere al fantacalcio

Oltre al centrocampista della Roma, ecco le certezze. Una è McKennie della Juve. In estate molti di voi avevano dubbi sul suo valore ma, soprattutto, sul suo rendimento. Il campo ha spiegato che l’americano è un centrocampista completo che rimedia voti alti e bonus. Già tre i gol in campionato senza giocare sempre. Per lui, però, servirà svenarsi. Forse ci sarà meno folla per acquistare Pobega: il centrocampista dello Spezia, ma di proprietà del Milan, ha già segnato tre gol.

LEGGI ANCHE>>> Serie A senza tifosi: i dolori della Juventus e la gioia della Roma

Alto, grosso e con senso dell’inserimento. Un’arma preziosa a disposizione di Italiano. Non lasciatevi sfuggire neppure Pessina: non è ancora quello di Verona – appena una rete in campionato – ma l’addio di Gomez gli ha offerto una possibilità. Con Pasalic, Malinovski, Miranchuk e Ilicic si gioca ogni domenica il posto da titolare dietro Zapata o Muriel.