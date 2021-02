Strakosha ha perso il posto da titolare e nelle ultime ore era filtrate alcune voci sulle sue condizioni fisiche: ecco la versione del club

Sembrava titolare inamovibile fino all’arrivo di Pepe Reina. Ma bisogna capire quanto ci sia dello spagnolo, leader carismatico con piedi da centrocampista, e quanto abbiano inciso, sulla sua assenza, i problemi fisici che non sembrano disposti ad abbandonarlo. Thomas Strakosha, portiere della Lazio, è fermo ad appena 8 presenze stagionali, di cui 6 in campionato. L’ultima il 6 gennaio scorso contro la Fiorentina. Era tornato dopo il Covid ed una serie di panchine e poi s’è fermato di nuovo per un problema alla coscia e al ginocchio. Mentre Reina conquistava, con merito, i pali della porta biancoceleste, le voci sulle condizioni di Strakosha si diffondevano. Tanti i rumors e diverse le versioni sul portiere albanese. Perché non gioca più?

