Milan, spunta la soluzione immediata per il vice Theo

Il Milan guarda al mercato degli svincolati per andare a regalare un altro elemento da inserire nell’organico di Stefano Pioli.

Chiusa la sessione invernale di calciomercato, in casa Milan l’attenzione resta comunque massima anche sul mercato degli svincolati. Si, perchè sono diversi i giocatori al momento senza squadra e che potrebbero ancora accasarsi per concludere la stagione sul campo, evitando di restare fermi fino alla prossima estate.

Come detto anche il Milan si guarda intorno, soprattutto per capire se ci sia la possibilità di piazzare un colpo in grado di soddisfare Stefano Pioli. In particolare è il ruolo del vice Theo Hernandez a tenere banco.

Dalot preferisce giocare a destra, e dunque all’allenatore rossonero servirebbe proprio un giocatore in grado di andare ad alternarsi con l’esterno spagnolo che resta uno dei punti di riferimento della compagine milanese.

Milan, per il vice Theo spunta Lazaar

Uno degli elementi sotto valutazione del Milan – come riportato da Sportmediaset – è Achraf Lazaar, ex terzino di Palermo, Benevento e Cosenza. Il giocatore marocchino ha rescisso il proprio contratto con il Newcastle ed è libero di accasarsi con chi vuole.

Il Milan ci sta seriamente pensando, visto che Lazaar rappresenta anche un elemento che già conosce il campionato italiano e potrebbe essere pronto fin da subito se chiamato in causa.

Dopo Mandzukic, Meite e Tomori, per il Milan il mercato potrebbe non essere ancora finito. Nelle prossime ore il club valuterà quando possa essere valido l’ingaggio dell’ex esterno del Newcastle.