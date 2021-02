Breve comunicato del Napoli per annunciare la positività di Koulibaly: a rischio diverse gare fondamentali

“Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”: questo il comunicato del Napoli dopo gli esami effettuati stamane.

📌 | Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/DS0zhb38Ig — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 5, 2021

Koulibaly positivo al Covid: ecco quante gare rischia di saltare

Se l’iter di positività di Koulibaly è quello che ha visto coinvolto Fabian Ruiz fino alla giornata di ieri, allora il centrale del Napoli potrebbe star fermo tre settimane e saltare diverse gare fondamentali per la stagione azzurra: quella di domani col Genoa, ma anche quelle con Atalanta (semifinale di ritorno in Coppa Italia), Juventus ed ancora Atalanta (in campionato), oltre alla doppia sfida al Granada in Europa League.

Una tegola estremamente pesante per Rino Gattuso in un momento già delicato e condito da tante polemiche nella stagione del Napoli.