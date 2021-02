Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, l’allenatore della Juve, Andrea Pirlo, ha annunciato un doppio forfait

C’era da aspettarselo perché erano mancati anche in Coppa Italia contro l’Inter, ora è arrivata anche la conferma ufficiale: Ramsey e Dybala salteranno anche la partita contro la Roma. Ad annunciarlo è stato Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, intervenuto in conferenza stampa. Una doppia assenza pesante, per i bianconeri, ma non così decisiva. La Juve, infatti, ha imparato a vincere anche senza di loro. A centrocampo c’è abbondanza con la crescita di McKennie e Arthur mentre in attacco Kulusevski, inventato centravanti, è una soluzione in più, con Morata panchinaro pronto a subentrare quando la partita inizia a scaldarsi.

L’annuncio di Pirlo su Ramsey e Dybala

Pirlo è stato chiaro: “Dybala sta lavorando ancora a parte e Ramsey, pur avendo lavorato in parte con noi, non è ancora pronto. Entrambi non saranno a disposizione”. L’argentino ha saltato le ultime tre per un infortunio al legamento collaterale medio mentre il gallese, sette minuti in campo contro la Sampdoria, s’è fermato in settimana.

Per un problema muscolare l’ex Arsenal ha saltato la partita contro l’Inter valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Oltre alla questione infortunati, Pirlo s’è soffermato sulla partita, elogiando la Roma: “E’ tra le squadre che giocano meglio in Italia – ha detto – e per questo motivo dovremo cercare di sbagliare il meno possibile”.