Atalanta e Torino si sono date battaglia nel pomeriggio. Il match tra gli orobici ed i granata è finito 3-3, facendo infuriare Gasperini… ed anche chi gioca al fantacalcio.

E’ gol di Gosens o autogol di Sirigu? E’ questa la polemica del pomeriggio che ha tenuto sulle spine i fantallenatori e gli appassionati di fantacalcio. La Lega Serie A, qualche minuto dopo la fine della gara delle 15:00, ha finalmente deciso.

Fantacalcio, gol di Gosens o autogol di Sirigu?

La seconda rete dell’Atalanta ha creato alcune polemiche tra i fantallenatori. La seconda rete dell’Atalanta durante Atalanta-Torino delle 15:00 di oggi, valida per la ventunesima giornata di Serie A e di fantacalcio, è stata oggetto di polemiche. Il portale Fantacalcio.it aveva inizialmente assegnato la rete al difensore dell’Atalanta, ma la Lega Serie A ha ribaltato la decisione. La rete della Dea è arrivata su azione di Muriel che ha pescato Gosens dalla parte opposta: l’esterno colpisce il pallone e lo mandata in rete dopo un tentativo di parata di Sirigu. La sensazione è che la traiettoria della conclusione difficilmente avrebbe raggiunto lo specchio della porta. Proprio per questo motivo, la Lega ha deciso di modificare la decisione presa inizialmente e di assegnare l’autogol a Sirigu. Di conseguenza, niente +3 per Gosens e niente +1 per Muriel.

