Difesa del Napoli in emergenza. Dopo la positività al Covid di Koulibaly, si è aggiunto anche un problema per Kostas Manolas.

Il Napoli si lecca le ferite dopo la pesante sconfitta patita a Marassi contro il Genoa di Ballardini. Una partita giocata tutto sommato in maniera propositiva dalla squadra di Gattuso, vittima della sfortuna con ben due legni colpiti nel corso dei 90′ minuti.

Anche le assenze hanno messo in difficoltà la compagine azzurra. Koulibaly positivo al Covid negli scorsi giorni, cosi come Ghoulam, oltre al rientro di Fabiàn che evidentemente non è ancora reinserito nel ritmo partita. Poi Mertens out per il problema alla caviglia, Osimhen che sta cercando ancora continuità.

E proprio durante la sfida contro il Grifone, tra le altre cose, è emerso un altro infortunio che adesso preoccupa in casa Napoli, soprattutto in vista degli impegni contro Atalanta e Juventus.

Napoli, infortunio Manolas: ecco di cosa si tratta

Kostas Manolas, infatti, è uscito nel corso della ripresa della partita contro il Genoa, lasciando spazio ad Amir Rrahmani per un’inedita coppia difensiva con Maksimovic.

Un infortunio che ovviamente preoccupa e non poco in casa Napoli. In questi minuti proprio il club azzurro ha chiarito, attraverso una nota, l’entità del problema: “Kostas Manolas è stato sostituito nel match di Marassi contro il Genoa per un trauma contusivo alla caviglia destra”.

Nelle prossime ore, ovviamente, andranno valutate le condizioni del greco in attesa di capire se il greco potrà recuperare in tempi brevi.