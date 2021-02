Dopo Ghoulam e Koulibaly positivi, il Napoli ha effettuato una nuova tornata di tamponi ieri sera: i risultati dei test

Il Napoli ripiomba nell’incubo Covid: guarito finalmente Fabian Ruiz, gli azzurri fanno i conti con la doppia positività di Ghoulam e Koulibaly, emersa a poche ore l’una dall’altra. Un doppio test positivo che ha allarmato la società partenopea in vista di un tour de force che vedrà gli azzurri impegnati praticamente ogni tre giorni fino a fine febbraio.

Così nel ritiro di Genova, dove la squadra sta preparando la sfida alla squadra di Ballardini, gli azzurri ieri sera a mezzanotte si sono sottoposti ad un nuovo tampone. I risultati sono arrivati questa mattina e hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a Gattuso: “Tutti negativi al Covid-19 – recita il tweet del Napoli – i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra”.

Napoli, tutti negativi al Covid: Gattuso sollevato

L’esito dei tamponi effettuato ieri a tarda sera dai calciatori del Napoli era atteso per questa mattina e ha fatto sorridere Gattuso. Nessun nuovo positivo con il tecnico calabrese che già deve affrontare in piena emergenza la sfida con il Genoa. Koulibaly e Ghoulam fuori per il Covid, Fabian Ruiz che deve ancora rientrare in gruppo, Mertens in Belgio per curarsi, Osimhen lontano dalla forma migliore.

La lunga lista di assenti si ferma però qui, almeno per il momento. A Marassi probabile il ritorno al 4-3-3 con Insigne che potrebbe partire dalla panchina perché in condizioni non ottime.