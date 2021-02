Alle 20.45 squadre in campo per l’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A, si affrontano Lazio e Cagliari.

Momento di esaltazione per la Lazio di Inzaghi che continua a vincere e convincere. C’è grande fiducia nell’ambiente biancoceleste, e quella di oggi può essere l’occasione ghiotta per scavalcare il Napoli ed agganciare la Roma. Contro, però, c’è il Cagliari che ha fame di vittorie, soprattutto per venire fuori da un momento difficile che vede i sardi in piena zona retrocessione. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

