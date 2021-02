La Lazio continua a scalare la classifica. La formazione biancocelesti batte il Cagliari 1-0 e ottiene così la sesta vittoria consecutiva.

Ancora una vittoria quella degli uomini di Inzaghi alla 21° giornata del campionato di Serie A. La formazione aggancia la Roma al quarto posto, in piena zona Champions League. Il primo tempo è bloccato coi sardi che si chiudono e non permettono la progressione offensiva. Due soli sono gli squilli nella prima frazione di gioco: alla mezz’ora Lazzari scappa sulla destra, crossa fino al secondo palo e Luis Alberto ci prova al volo, ma Cragno mette in corner. Pochi minuti dopo ancora una super parata del sardo. Questa volta è Immobile che approfitta di un cross basso di Marusic e nel cuore dell’area l’estremo difensore avversario salva il match.

La Lazio batte il Cagliari e vola in classifica

Al 61′ la sblocca il solito Immobile. Milikovic-Savic lancia dalla trequarti e fa sponda per il centravanti, finta di mancino e Cragno non può nulla. Tuttavia, reagisce il Cagliari con Marin servito in area. Trova Pavoletti che controlla e calcia di mancino, ma Lazzari recupera senza timore. La sfida prosegue a ritmi maggiormente elevati, ma la Lazio è brava a rompere l’inerzia spesso con i cambi. I cinque minuti di recupero aumentano la tensione già alta del Cagliari poiché la formazione di Inzaghi pigia ancora il piede sull’acceleratore. 1-0, ha avuto ragione ancora Immobile.