Venticinque grandi colpi di calciomercato a parametro zero: quest’estate tra gli svincolati si troveranno ottime occasioni per tutte le tasche

Come ogni anno, la caccia a migliori calciatori in scadenza di contratto è già cominciata. Ne abbiamo scelti 25, suddivisi per reparto. Sono molte le occasioni di mercato che si presenteranno, alcune non alla portata di tutti ma sicuramente in grado di stravolgere gli equilibri di ogni squadra. Tre sono già presenti in serie A, nell’elenco c’è anche una vecchia conoscenza.

Lista parametro zero, ecco i migliori 25 papabili svincolati del prossimo calciomercato

La squadra dei papabili svincolati non può che cominciare dal reparto arretrato. Tre i portieri scelti per formare la rosa.

Il primo nome della lista è quello di Gianluigi Donnarumma con cui il Milan sta proseguendo le negoziazioni per vincolare ancora a lungo il campano ai colori rossoneri. Intanto, il suo vincolo resta a pochi mesi dalla conclusione. Gli altri due elementi scelti a guardia dei pali sono Marko Dmitrovic dell’Eibar e Rui Silva del Granada. I loro nomi non sono molto conosciuti in Italia ma si tratta di due portieri di grandissima affidabilità.

Nomi illustri pure in difesa. Sergio Ramos è vicino al divorzio dal Real Madrid. Lo spagnolo sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Grande eco avrà pure il futuro di David Alaba, quasi certo di salutare il Bayern Monaco. Per il primo si parla tanto del Psg mentre l’austriaco potrebbe approdare proprio al Real Madrid. Altro profilo di grande esperienza disponibile a zero sarà Jerome Boateng, 17 presenze in questa Bundesliga fino a questo momento. Nel cuore del reparto anche Eric Garcia, classe 2001 pronto a lasciare il Manchester City, e Aissa Mandi, pilastro del Betis e già tentato dal Liverpool. Sulle corsie laterali, spazio a Jordan Amavi dell’Olympique Marsiglia e Youssouf Sabaly del Bordeaux.

Pieno di qualità pure il centrocampo dove spiccano stelle di grandi club europei. Oltre ad Hakan Calhanoglu, anche lui come Donnarumma in conversazione con il Milan per tingersi ancora di rossonero, pure Georginio Wijnaldum del Liverpool, appetito da varie formazioni. Così come Otavio del Porto per cui sembra esserci anche l’interesse di Roma e Milan. Dal Psg, potrebbero uscire Julian Draxler e, soprattutto, Angel Di Maria. In casa Real Madrid, gli occhi sono concentrati invece su Lucas Vazquez e Luka Modric. Infine, Juan Mata terminerà la sua avventura al Manchester United.

Il gran finale è dedicato agli attaccanti e la carrellata non può non partire da Lionel Messi. Il principale oggetto del desiderio ma riservato a una ristrettissima cerchia. Psg in pole position per aggiudicarsi il blaugrana ma anche Manchester City sullo sfondo. Le alternative per potenziare il reparto offensivo non mancano. Da Edinson Cavani, amore mai dimenticato dai tifosi del Napoli, a Sergio Aguero passando per Memphis Depay, Florian Thauvin, Moussa Marega e Henrikh Mkhitaryan.