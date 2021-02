La Juventus di Andrea Pirlo vola in finale di Coppa Italia. Finisce 0-0 Juventus-Inter: i bianconeri strappano il pass per la finale.

Finisce 0-0 all’Allianz Stadium di Torino la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020/2021. La Juventus di Andrea Pirlo stacca il pass per la finale del torneo nazionale. L’Inter di Antonio Conte non riesce a ribaltare il risultato della semifinale di andata a San Siro e perde l’opportunità di approdare all’ultimo match del torneo. Il pareggio senza reti a Torino rende possibile la vittoria finale della Juventus che, sulle due gare, si aggiudica la qualificazione e strappa il pass per la finale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Inter, la sintesi

Nessuna rete tra la Juventus e l’Inter. Andrea Pirlo ed Antonio Conte non si fanno male, ma la tattica dei nerazzurri non viene premiata. La doppietta di Cristiano Ronaldo nella semifinale di ritorno della scorsa settimana vale il pass per la finale di Coppa Italia 2020/2021. Nel primo tempo, i nerazzurri protestano per un presunto calcio di rigore non fischiato dal direttore di gara. Nessun contatto tra Federico Bernardeschi e Lautaro Martinez: le proteste della panchina nerazzurra servono a poco, per l’arbitro non è calcio di rigore quello ai danni dell’attaccante argentino. Al minuto 25, invece, Alex Sandro si becca un’ammonizione pesantissima che non gli consentirà di scendere in campo per la finale. Ancora sconosciuta l’avversaria. Domani sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed il Napoli di Gennaro Gattuso ripartiranno dallo 0-0 dell’andata alla caccia del ticket per la finale. L’ultimo atto del torneo è programmato per il prossimo 19 maggio 2021 allo stadio San Siro di Milano. Cambia la sede, vista l’impossibilità dello stadio Olimpico di Roma nell’ospitare la finale di Coppa Italia. Lo stadio, infatti, risulta essere già occupato a causa degli Europei 2021: dal 18 maggio, infatti, l’impianto ospiterà la competizione europea per Nazionali. Dopo quattordici anni, la finale di Coppa Italia cambia sede e si sposta a nord del Paese.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, ammonizione pesantissima: un big salta la finale