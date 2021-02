Napoli, i tre nomi di De Laurentiis per il post Gattuso

Il presidente De Laurentiis ha tranquillizzato Gattuso per l’immediato futuro, ma per l’estate piacciono tre tecnici giovani.

In casa Napoli si respira un’aria particolare. Anche la recente sconfitta contro il Genoa ha sollevato grandi polemiche in casa azzurra, e cosi il futuro di Gattuso è entrato in un vortice di dubbi ed incertezze su quello che sarà il suo destino.

De Laurentiis, a dire la verità, sembra aver rasserenato gli animi anche dopo le dichiarazioni del tecnico, particolarmente pepate, nei confronti del presidente. Vero è, però, che all’interno della piazza serpeggia un senso di insoddisfazione per una stagione che è ancora tutta da giocare.

Il Napoli non convince i tifosi, ed è soprattutto l’allenatore ad essere al centro delle polemiche. In molti già da adesso vorrebbero vedere Gattuso allontanato dalla panchina. Difficile, va detto, che Rino vada via prima della fine della stagione, anche perchè è stato lo stesso De Laurentiis ad averlo tranquillizzato. Almeno per l’immediato futuro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, tre nomi per il post Gattuso

Se è vero che Don Aurelio non ha dato ultimatum al suo allenatore, è anche vero che il presidente si sta guardando intorno. L’estate potrebbe rappresentare un crocevia importante per la storia del suo Napoli.

Sono tre gli allenatori, tutti giovani, che il patron starebbe seguendo per l’eventuale post Gattuso: secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, De Laurentiis sarebbe attirato da profili giovani come Roberto De Zerbi (già accostato in passato al Napoli), ma anche Ivan Juric e Vincenzo Italiano.

LEGGI ANCHE >>> Zaniolo negativo al Covid! L’annuncio del giocatore sui social

Tre profili giovani, con idee di gioco ben consolidate e che sarebbero sulla lista del presidente azzurro. In attesa di capire come finirà questa stagione sotto la guida Gattuso.