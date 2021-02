Uno tra Casemiro e Varane a fine stagione lascerà il Real Madrid e la Juventus ci sta facendo un pensierino. La difficile situazione economica dei blancos potrebbe aiutare i bianconeri

Il Real Madrid sta pensando di cedere uno tra Casemiro e Varane e ad approfittarne c’è la Juventus, pronta a sferrare l’offensiva qualora i blancos fossero veramente costretti a privarsi di uno dei due giocatori. La crisi finanziaria che, in tempo di Covid, sta colpendo anche il mondo del calcio, non sembra voler passare senza scossoni dalla società madrilena. Quest’ultima si trova in guai seri e in estate sarà costretta a dare un occhio di riguardo al bilancio e magari arrivare a un trasferimento doloroso. Eduardo Inda, Direttore di ‘OkDiario’, è intervenuto ai microfoni di ‘El Chiringuito de Jugones’, lasciando poco spazi a interpretazioni diverse rispetto a quella di una contingenza sfortunata anche in uno dei club più ricchi al Mondo.

Inda non ha dubbi: “I Blancos hanno una situazione economica difficile, non vorrebbero doverlo fare, ma il club sta valutando la possibilità di vendere”. Tra i giocatori sacrificabili ci sarebbero anche due top player quali Casemiro e Varane. Il centrocampista brasiliano chiuderà la sesta stagione con la camiseta blanca, dopo l’approdo dal porto nel 2005. Mediano completo, dotato di ottime qualità tecniche che gli permettono non solo di essere bravo in fase d’impostazione ma anche di farsi spesso trovare pronto in zona gol, sa essere pure un ottimo interditore. Da non sottovalutare, poi, la sua duttilità che gli ha permesso, all’occorrenza, specialmente con il Brasile, di essere impegnato anche come difensore centrale.

Casemiro o Varane, la Juventus sfoglia la margherita: chi sarebbe più utile a Pirlo?

Se quello di Casemiro sarebbe un colpo che tutti accoglierebbero con entusiasmo, certamente non va neppure sottovalutata la pista che porta a Varane. Difensore francese, ma di origini martinicane, arrivato a Madrid addirittura nel 2011 dal Lens e autore di una splendida carriera. Campione del Mondo con la Francia, ai Mondiali di Russia 2008, il calciatore in questione, nonostante la brillante carriera già alle spalle, è nel pieno della maturità calcistica essendo un classe 1993. Il quasi 28enne ha un fisico possente, dall’alto dei suoi 192 cm ed è molto duttile potendo ricoprire non solo tutti i ruoli della difesa (anche sulla fascia) ma pure a centrocampo. Un’operazione che farebbe, certamente, felice Andrea Pirlo, qualora andasse in porto.

Dal canto suo, il Real Madrid perderebbe, senza ombra di dubbio, molto dal punto di vista qualitativo e agonistico, in entrambi i casi, ma una cessione del genere darebbe una grande boccata d’ossigeno alle casse delle Merengues. Solo con una grande plusvalenza, che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di Euro, la società spagnola potrebbe, successivamente, lanciare l’affondo su uno dei grandi nomi europei per l’attacco. Su tutti, ci sono ovviamente Haaland e Mbappe che continuano ad essere in cima alla lista dei desideri.