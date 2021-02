A distanza di più di un anno dalla partenza verso Parigi, Icardi e sua moglie Wanda Nara continuano a provocare i tifosi dell’Inter.

L’ultima ghiotta occasione è stata l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia per opera della Juventus che così disputerà la seconda finale stagionale dopo il successo in Supercoppa Italiana.

Icardi ha messo like a diversi post di calciatori della Juventus che hanno gioito per la qualificazione alla finale: Dybala, Cristiano Ronaldo, Morata, Chiellini e Bonucci.

Non c’è solo la volontà di colpire l’Inter, club con cui la sua avventura è terminata male, ma anche lo storico ammiccamento per la Juventus che l’ha corteggiato prima della cessione al Paris Saint Germain.

Wanda Nara gioca con i colori: “improvvisa” passione bianconera

Icardi e Wanda Nara, durante i tormenti dell’avventura nerazzurra, hanno più volte utilizzato i social per mandare messaggi alla società, all’amministratore delegato Marotta, a Conte e all’intero ambiente.

La moglie dell’attaccante argentino continua ad usare lo stesso metodo della provocazione via social, oggi ha postato su Instagram una foto di un paesaggio innevato con una dedica all’Inter neanche tanto velata: “Oggi tutto bianco e io di nero”.

Il grande colpo della Juventus, prima che prendesse corpo l’idea Cristiano Ronaldo, era proprio Mauro Icardi e furono frequenti i contatti tra il direttore sportivo Fabio Paratici e Wanda Nara, moglie-agente del centravanti argentino.

Lo scenario Icardi-Juventus non è da escludere completamente per il futuro, Maurito ha un contratto fino al 2024 con il Paris Saint Germain ma in prospettiva ci sono cambiamenti all’orizzonte sia a Parigi che a Torino.

Icardi-Juventus la prossima estate?

Paratici ha provato a regalare a Pirlo un grandissimo attaccante, Luis Suarez era per esempio tra le prime scelte, alla fine si è ripiegato su Morata con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Paris Saint Germain sogna un grande colpo per il futuro, Messi scuote i cori più di tutti ma nei pensieri sotto la Torre Eiffel ci sono anche Kane del Tottenham e Haaland del Borussia Dortmund.

All’estate manca tanto, se questi scenari dovessero prendere forma, allora la soap opera Icardi-Juventus, con Wanda Nara attrice protagonista, potrebbe tornare d’attualità e magari emergere dalle provocazioni social.