Mauro Icardi ha fatto infuriare gli interisti con il like ai calciatori della Juventus ed ora si parla di un approdo in bianconero

“Mi piace”: Mauro Icardi alla Juventus lo ha detto più volte. Via social l’attaccante argentino ha acceso ancora di più gli animi della sfida contro l’Inter mettendo il classico like a tutti o quasi i post di festeggiamento dei calciatori bianconeri. Lo ha fatto con Cristiano Ronaldo, lo ha ripetuto con Dybala e poi ancora fin quando il suo nome non è tornato a far rumore nell’ambiente juventino (e in quello interista).

Già perché i tifosi nerazzurri poco hanno gradito l’attivismo social dell’ex capitano e consorte, con il riferimento al bianco e nero di Wanda Nara molto chiaro. I movimenti social della coppia che ora si gode Parigi e l’avventura al Psg hanno riacceso le voci sul possibile approdo di Icardi alla Juventus. Rumors che vanno avanti ormai da anni, da quando l’argentino ha rotto con l’Inter. Già all’epoca si parlava di un Paratici in pressing per portarlo a Torino. Cosa che ha poi provato a fare nell’estate 2019 senza però riuscirci.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, niente ritorno di fiamma per Icardi (almeno per ora)

Così, sono bastati un paio di like per riaccendere la fantasia dei tifosi: la Juventus e Icardi insieme nella prossima stagione? Secondo TuttoSport al momento intorno alla possibilità c’è soltanto silenzio. Nessuna trattativa in atto, nessun segnale da Torino o Parigi. Eppure le condizioni tecniche ci sarebbero: Paratici deve trovare un attaccante importante per la prossima stagione, Icardi al Psg non è proprio ben visto anche se con Pochettino ha trovato più spazio e realizzato tre reti.

LEGGI ANCHE >>> Mauro Icardi di nuovo in Serie A, ma non alla Juventus

I parigini lo hanno riscattato per 50 milioni di euro e questa sarebbe la cifra da spendere per riportarlo in Italia. Dove farebbe gola anche alla Roma che deve fare i conti con il probabile addio a fine anno di Dzeko. Intanto però ci sono i like tinti di bianconero, gli apprezzamenti del passato e la necessità della Juve di prendere un attaccante: basterà per coronare l’ormai datato inseguimento a Icardi.