Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia La Notizia, ma questa volta il tecnico l’ha rifiutato.

Non è stato clemente con il notiziario satirico di Canale 5. Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha rifiutato il Tapiro d’oro che il giornalista Valerio Staffelli di Striscia La Notizia gli ha consegnato poche ore fa. L’attuale tecnico nerazzurro ne aveva ricevuto uno anche a novembre dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid in Champions League. L’aveva presa di buon grado, mentre stavolta è andata diversamente. Il motivo dell’atteggiamento di Conte è sicuramente da ritrovare nella delicatezza dell’argomento in discussione.

Conte rifiuta il Tapiro di Striscia La Notizia

Il tecnico, infatti, è stato protagonista di un siparietto non troppo bello al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. In un momento di adrenalina e tensione, Conte non le ha mandate a dire al presidente bianconero, Andrea Agnelli, che a sua volta ha risposto per le rime. Tuttavia la storia non è finita ma l’allenatore dell’Inter ha preferito non parlarne ai riflettori e per questo ha dribblato la troupe di Striscia. Proprio di oggi è la notizia tra l’altro che la Procura della FIGC aprirà un’inchiesta seguita dal capo dell’ufficio Giuseppe Chinè ed a tal proposito è stato convocato come persona informata sui fatti il quarto uomo Daniele Chiffi, in campo in occasione del match.

