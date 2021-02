Il rinnovo di Donnarumma resta uno dei temi caldi in casa Milan. Dall’agente sembra arrivare una frenata sul prolungamento di contratto da parte dell’estremo difensore.

In casa Milan la questione dei rinnovi è una di quelle che tiene banco ormai da diverse settimane. Sono diversi, infatti, i giocatori da stanno discutendo (e continueranno a farlo nelle prossime settimane) riguardo la possibile permanenza in rossonero anche per gli anni a venire.

Giocatori importanti, che stanno aiutando la squadra a scrivere pagine importanti già in questa stagione. La compagine rossonera è in lotta per lo Scudetto, e proprio per questo il club vorrebbe tenere tutte le colonne portanti di una rosa che sta già dando grandi soddisfazione. Non è facile, ovviamente, accontentare tutti, anche se per alcuni è probabile che il Milan possa andare incontro a qualche eccezione.

Quello di Gigio Donnarumma, ad esempio, è un caso emblematico. Il portiere di Castellammare di Stabia rappresenta uno dei pilastri della rosa di Stefano Pioli, ma tanta grandezza comporta anche tanto spessore in quelle che sono le richieste che lo stesso estremo difensore vorrebbe presentare al suo club.

Milan, Raiola frena sul rinnovo di Donnarumma

Come detto, il Milan vorrebbe tenere a tutti i costi il suo portiere, che a conti fatti rappresenta uno dei migliori profili in tutto Europa. Chiaro, però, che accontentare Donnarumma non sarà facile, soprattutto perchè a trattare in nome del giocatore c’è un certo Mino Raiola, non uno che si lascia lusingare così facilmente.

Ed allora ecco quella che – secondo Sportmediaset – sarebbe la proposta che il Milan è pronto a presentare al giocatore: un milione in più rispetto ai 6 che il giocatore già percepisce, con dei bonus importanti legati alla qualificazione Champions (un milione in più) e la conquista dello Scudetto (un altro milione in pù).

Quella del club rossonero, però, è una proposta che al momento non alletta Mino Raiola. L’agente, infatti, vorrebbe proprio un accordo da dieci milioni all’anno per il suo giocatore, una cifra importante che evidentemente rispecchierebbe il valore attuale del giocatore per il suo entourage. Tutto si deciderà nelle prossime settimane, quando proposte e richieste assumeranno un contorno di ufficialità.